Vienna, madre uccide le tre figlie e chiama polizia

Una donna è stata arrestata a Vienna dopo aver chiamato la polizia e denunciato di avere ucciso le sue tre figlie. Gli agenti accorsi stamattina a casa della donna hanno trovato i corpi senza vita di due bambine, di 8 mesi e 3 anni di età. Una terza sorella, di 9 anni, è stata trasportata in ospedale, dove poi è deceduta. Secondo un primo esame, le tre bambine sarebbero state soffocate. La madre ha riferito agli agenti che intendeva suicidarsi. Non è ancora chiaro il motivo del triplice omicidio, poiché la donna non è ancora stata interrogata. La donna è separata dal marito, anch'egli residente a Vienna.