Trump: "Biden imploderà, è corrotto"

(Foto Afp)

La campagna per la rielezione sta andando "molto bene" e Joe Biden sta "implodendo" sotto il peso del presunto scandalo legato al figlio Hunter. Lo ha detto Donald Trump parlando con Fox News, in un'intervista nella quale il presidente Usa ha preso di mira il rivale democratico per la vicenda delle email del figlio, dalle quali emergerebbero legami illeciti della famiglia Biden con l'azienda energetica ucraina Burisma. "Credo che stia implodendo, guardate alla corruzione nella sua famiglia, una corruzione tremenda", ha detto il presidente Usa.

"Questo computer portatile, nessuno ha visto una cosa del genere, si sta nascondendo", ha incalzato Trump. Il riferimento è al pc di Hunter Biden sul quale sarebbero state rinvenute le famose email, come rivelato da un o scoop del New York Post, ritenuto però dai democratici frutto di una campagna di disinformazione russa.

Il presidente ha anche risposto alla richiesta avanzata dai Repubblicani della Camera dei Rappresentanti, che vogliono che il ministro della Giustizia William Barr nomini subito un procuratore speciale per indagare sulla vicenda. "Il ministro della Giustizia deve agire, e deve agire in fretta, deve nominare qualcuno", ha detto Trump.