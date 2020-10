Coronavirus, von der Leyen: "Negativa al test"

Ursula von der Leyen (Afp)

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che si trova in Germania, è risultata "negativa" al test Covid effettuato ieri, dopo quello di giovedì scorso. Ne dà notizia von der Leyen stessa, via social network. "Grazie per i vostri messaggi di sostegno. State al sicuro", conclude la presidente, che è autoisolata in via precauzionale da giovedì scorso.