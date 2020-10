Covid, Trump: "Usa meglio dell'Europa"

(Afp)

Gli Stati Uniti stanno "schiacciando il virus", il paese sta andando molto meglio dell'Europa e la pandemia "sta finendo". E' quanto ha ribadito, secondo Voice of America, ieri Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca.

Esprimendo frustrazione per le restrizioni pandemiche imposte dal governatore Tom Wolf, membro del Partito Democratico, il presidente ha chiesto “che diavolo sta succedendo in Pennsylvania". "E' chiusa abbastanza a lungo. Chiedete al vostro governatore di aprire la Pennsylvania", ha detto o alla folla durante il suo discorso elettorale all'aeroporto internazionale di Erie. Il presidente ha attaccato il rivale Joe Biden che "vuole chiudere l'America. Guardate i nostri numeri rispetto a quelli dell'Europa".

Lunedì Wolfe ha rivolto un nuovo appello ai cittadini affinché collaborino per fermare la diffusione del virus, che nelle ultime quattro settimane ha raddoppiato il numero di persone ricoverate in ospedale. Trump, insieme al vicepresidente Mike Pence, ha fatto frequenti apparizioni elettorali nello stato, considerate fondamentali per la rielezione. Wolf ha criticato la campagna di Trump per lo svolgimento di "manifestazioni non sicure che mettono a rischio i cittadini".