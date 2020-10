Francia, urla 'Allah Akbar' e minaccia di farsi esplodere alla stazione di Lione

(Xinhua)

Paura in Francia, alla stazione di Part-Dieu di Lione, dove una donna ha minacciato di farsi esplodere e di "far saltare tutti in aria". La donna, che indossava un burqa, secondo quanto riferisce l'emittente Bfmtv, è stata fermata. La stazione è stata evacuata e la circolazione dei treni sospesa.

Secondo quanto si legge sul sito di 'Le Progres', un allarme bomba è scattato alle 14.27, quando una donna, che aveva con sé diverse borse sospette, ha minacciato di farsi saltare in aria al grido di "Allah Akbar". Alle 15 sono intervenute la Brigata anticriminalità Raid e l'unità degli artificieri.