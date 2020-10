Covid, Oms: "Prossimi mesi duri, alcuni Paesi su strada pericolosa"

(Afp)

"Siamo in un momento critico della pandemia di Covid-19, in particolare nell'emisfero settentrionale. I prossimi mesi saranno molto duri e alcuni paesi si trovano su una strada pericolosa". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un punto stampa.

"Troppi paesi stanno assistendo a un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 e questo sta portando ospedali e unità di terapia intensiva vicini al limite della loro capacità o oltre e siamo ancora solo ad ottobre". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un punto stampa. "Chiediamo ai leader di agire immediatamente, per evitare ulteriori morti inutili, il collasso dei servizi sanitari essenziali e la chiusura delle scuole. Come ho detto a febbraio e lo ripeto oggi: non è un'esercitazione"