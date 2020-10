Covid Francia, altri 26mila casi e 258 morti

(Afp)

Nelle ultime 24 ore 258 persone sono morte in Francia per il Covid. Mentre i nuovi casi registrati sono 26771, dopo che ieri si erano superati i 50mila casi. Allarmante anche il dato dell'aumento dei ricoverati in terapia intensiva che ora sono 2761, dopo che nelle ultime 24 ore si sono avuti 357 ricoveri. Si stimano che i posti a disposizione nelle terapie intensive siano 5800.