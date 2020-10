Covid Usa, Casa Bianca: "Non controlleremo la pandemia"

(Afp)

Gli Stati Uniti "non controlleranno la pandemia", ha dichiarato il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, sottolineando che l'unico modo di sconfiggere il Covid è attraverso la "mitigazione", quindi con vaccini e terapie. In una intervista a Cnn, Meadows ha spiegato che controllare il coronavirus non è realistico perché "è contagioso come l'influenza". Il candidato democratico alle elezioni di novembre Joe Biden ha commentato le parole di Meadows accusando la Casa Bianca di "aver alzato la bandiera bianca della sconfitta".