Elezioni Usa, Biden: "Trump non decide risultati"

(Afp)

"Per assicurare che ogni voto sia conteggiato, stiamo organizzando il più grande sforzo di protezione elettorale mai realizzato. Perché Donald Trump non può decidere l'esito di queste elezioni, il popolo americano lo fa". Lo ha scritto su Twitter il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, lanciando una nuova raccolta fondi per la probabile battaglia legale che si prospetta con i repubblicani.

Secondo quanto ha detto ai giornalisti la consigliere dell'ex vice presidente Anita Dunn, quando la sua campagna sarà sicura di aver ottenuto i 270 voti elettorali, Joe Biden dichiarerà la vittoria. "Credo che quello che abbiamo sempre detto che l'obiettivo è di ottenere 270 voti e siamo molto fiduciosi che dopo che i voti saranno contati, è quello che avremo: oltre 270. E' così che si vince la presidenza", ha affermato. Ed ai giornalisti che le chiedevano se Biden dichiarerà la vittoria anche se i principali media non gli avranno ancora attribuito i singoli stati, ha risposto: "Se siamo sicuri che lui ha 270 voti elettorali, sì".