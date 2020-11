Elezioni Usa, Trump: "Da lunedì comincia battaglia legale"

(Afp)

Pochi istanti dopo l'annuncio delle reti televisive americane, che davano Joe Biden vincitore, Donald Trump ha diffuso una dichiarazione attraverso la sua campagna, in cui accusa Biden di "correre ad atteggiarsi da vincitore" ed ha dichiarato la corsa elettorale "lungi dall'essere finita". Nella dichiarazione si annuncia che lunedì inizierà la battaglia legale.

"Da lunedì la nostra campagna inizierà a seguire la vicenda nei tribunali per assicurare che le leggi elettorali siano pienamente rispettate e che ad essere insediato sia il giusto vincitore". "Non mi fermerò fino a quando il popolo americano non avrà avuto il conteggio onesto che merita e che la democrazia richiede", afferma Trump.