Biden: "Distribuiremo vaccino covid gratis"

(Afp)

Il presidente americano eletto Joe Biden ha promesso che non appena si otterrà un vaccino approvato, verrà distribuito "il più rapidamente possibile al maggior numero possibile di americani, gratuitamente". ''Ve lo prometto, possiamo tenere sotto controllo il virus'', ha affermato.

Biden dopo aver ricordato che "abbiamo appena ricevuto notizie positive sulla lotta" al Covid con l'annuncio che ci sono stati "progressi verso il vaccino", ha ammonito che questo processo deve essere "basato sulla scienza e completamente trasparente".

Sul piano della lotta al coronavirus i mesi a venire saranno ancora molto difficili per gli Stati Uniti, nonostante le notizie incoraggianti sul vaccino arrivate da Pfizer. "Stiamo ancora affrontando un inverno molto buio - ha detto Biden - La sfida che abbiamo di fronte in questo momento è ancora immensa e in crescita". Il presidente eletto ha quindi sottolineato che ci vorranno "molti mesi" prima che il vaccino sia "disponibile su larga scala".

Per questo ha invitato la popolazione, nel frattempo, ad indossare la mascherina che "per il prossimo futuro rimane un'arma più potente contro il virus rispetto al vaccino".

"La scorsa notte, i miei consiglieri per la salute pubblica sono stati informati di questa eccellente notizia. Mi congratulo con le donne e gli uomini brillanti che hanno contribuito a produrre questa svolta che ci dà speranza", ha dichiarato Biden in una nota.

"La notizia di oggi non cambia questa realtà urgente - ha aggiunto - Gli americani dovranno fare affidamento su mascherine, distanziamento, tracciamento dei contatti, pulizia delle mani e altre misure per mantenersi al sicuro fino al prossimo anno".