Elezioni Usa, Biden: "Proteggerò Obamacare come fosse mia famiglia"

(Foto Afp)

"Proteggerò Obamacare come fosse la mia famiglia". Lo ha dichiarato il presidente eletto Joe Biden, parlando a Wilmington, nel Delaware, del ricorso contro l'Obamacare presentato dai repubblicani alla Corte Suprema.

"Questo caso rappresenta l'ultimo tentativo degli ideologi di estrema destra di ottenere ciò che ripetutamente non sono riusciti a fare per molto tempo: eliminare completamente Obamacare", ha dichiarato.

"Non sono ingenuo sul fatto che l'assistenza sanitaria sia una questione che ha diviso gli americani in passato, ma la verità è che oggi il popolo americano è più unito su questo tema di quanto non sia diviso", ha sottolineato Biden, affermando che Obamacare non deve essere motivo di scontro fazioso tra democratici e repubblicani in quanto "è una questione umana" che riguarda "ogni singola famiglia americana".

"A partire dal 20 gennaio, io e il vice presidente eletto Harris faremo tutto ciò che è in nostro potere per alleggerire il peso dell'assistenza sanitaria su di voi e sulle vostre famiglie", ha sottolineato il presidente eletto.