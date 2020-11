Covid Germania, 18.487 nuovi casi e 261 morti

Afp

La Germania conferma 18.487 nuovi casi di coronavirus e altri 261 decessi. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch portano il totale a 705.687 contagi e 11.767 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In Germania sono circa 454.800 le persone guarite.

I dati giornalieri parlano sempre di un aumento, "ma meno forte", e "questo è incoraggiante per ora, ma non è abbastanza". Lo ha detto il ministro tedesco della Salute, Jens Spahn in dichiarazioni a Rtl e Ntv. Sarebbe troppo presto per parlare di "svolta", ha aggiunto.