Elezioni Usa, Cina si congratula con Biden

(Afp)

La Cina, tra i pochi Paesi rimasti in silenzio dall'Election Day negli Stati Uniti, si congratula con Joe Biden e Kamala Harris. Le congratulazioni arrivano dal portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. "Rispettiamo la scelta del popolo americano - ha detto Wang in dichiarazioni riportate dal Global Times - e facciamo le congratulazioni a Biden e Harris". "Comprendiamo - ha poi ribadito - che i risultati delle elezioni americane verranno stabiliti in conformità con le leggi e le procedure negli Usa".