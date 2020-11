Coronavirus Francia, 359 morti nelle ultime 24 ore

(Afp)

Sono stati 32.095 i casi e 359 i morti in Francia da ieri. Nel bollettino del ministero della Sanità francese per la situazione Coronavirus risultano 17.631 i ricoveri che si sono avuti in Francia per il Covid nell'ultima settimana, 2202 solo nelle ultime 24 ore. Mentre sono 4.855 i pazienti in terapia intensiva: per la prima volta dall'inizio di ottobre, fanno notare le autorità sanitarie francesi, il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva oggi è diminuito rispetto a ieri.