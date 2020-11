Forte terremoto in Pakistan. Un sisma di magnitudo 5.4 ha colpito la provincia sudoccidentale del Baluchistan poco prima delle 8 ora locale, come riferito dal National Seismic Monitoring Center. L'epicentro è stato registrato a 38 km a nordest del capoluogo Quetta, a una profondità di 10 km. Sinora non vengono segnalate vittime.