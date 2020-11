Covid Francia, 17.881 contagi e 276 morti

(Afp)

Sono 276 i morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali in Francia in calo rispetto ai 386 del giorno precedente. Per il quinto giorno consecutivo sono inoltre diminuiti i pazienti in rianimazione. Il picco della seconda ondata è probabilmente stato oltrepassato nel Paese, secondo l'agenzia sanitaria nazionale che invita tuttavia i francesi a restare prudenti. Anche il numero dei casi di contagio sono in flessione con 17.881 contro i 23mila del giorno precedente.