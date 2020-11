Vaccino covid Pfizer, Usa accelerano: 10 dicembre data chiave

(Fotogramma)

Accelera la corsa al vaccino anti-Covid. L'agenzia americana Fda, Food and Drug Administration, il prossimo 10 dicembre si riunirà per decidere il via libera all'uso in emergenza (Eua) del vaccino Pfizer-BionTech. Subito dopo potrebbe arrivare la prima distribuzione in Usa secondo un programma preciso.

L'Fda riconosce che la trasparenza e il dialogo sono fondamentali affinché la popolazione abbia fiducia nei vaccini Covid-19. Voglio assicurare il popolo americano che le nostre analisi e valutazioni dei dati saranno il più possibili trasparenti - ha affermato Stephen M. Hahn, commissario dell'Fda in una nota sul sito - Sebbene non possiamo prevedere quanto tempo richiederà la revisione, l'Fda esaminerà la richiesta il più rapidamente possibile, pur continuando a farlo in modo completo e scientifico, questo per contribuire a rendere disponibile un vaccino per gli americano il prima possibile".