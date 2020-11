Elon Musk supera Bill Gates: è lui il secondo uomo più ricco al mondo

Fotogramma /Ipa

E' Elon Musk il secondo uomo più ricco al mondo e ora incalza la leadership del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Il 49enne fondatore di Tesla, grazie a un'impennata dei titoli della sua azienda, in una settimana ha visto crescere di 7,2 miliardi di dollari il suo patrimonio, ora stimato in 127,9 miliardi. Musk ha superato il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ora terzo, una settimana dopo essersi lasciato alle spalle il boss di Facebook, Mark Zuckerberg.

Per Musk e la sua Tesla il 2020 è stato un anno particolarmente felice. A gennaio, Musk era la 35esima persona più ricca al mondo, ma in meno di 12 mesi ha visto il suo patrimonio crescere di oltre 100 miliardi di dollari, secondo Bloomberg Billionaires Index. Le azioni dell'azienda, produttrice delle ambitissime auto elettriche, sono salite dopo che Testa la settimana scorsa è stata scelta per entrare nell'S&P 500, l'indice delle delle principali aziende Usa.

Questa decisione ha portato il suo valore di mercato a quasi 500 miliardi di dollari, il più alto per un'azienda automobilistica, che quest'anno punta a produrre mezzo milione di auto, rispetto ai 10 milioni prodotti annualmente dalla Toyota.

Tre quarti della ricchezza di Musk provengono proprio dalle azioni Tesla in suo possesso. Ma Musk è coinvolto anche nell'industria spaziale con la sua SpaceX, che la settimana scorsa ha trasportato quattro astronauti sulla Stazione spaziale internazionale, con il razzo Falcon e la navicella Dragon, in base a un contratto commerciale stipulato con la Nasa.