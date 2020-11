Elezioni Usa, Trump: "Lascerò se collegio elettorale voterà Biden"

Afp

Donald Trump lascerà "certamente" la Casa Bianca se il Collegio elettorale voterà Joe Biden come nuovo presidente. Lo ha annunciato lo stesso tycoon in un incontro con la stampa, durante il quale ha ribadito di non essere disposto ad ammettere la sconfitta e le accuse di "massicci brogli" che, a suo parere, hanno condizionato il risultato elettorale. Secondo Trump, eleggere Biden alla Casa Bianca sarebbe "un errore". "So una cosa, Joe Biden non ha ottenuto 80 milioni di voti", ha proseguito Trump, che alla domanda su cosa farà se il Collegio elettorale dovesse eleggere il suo avversario democratico ha risposto: "Sarà una cosa molto difficile da ammettere".

Il presidente degli Stati Uniti ha quindi annunciato che la consegna del vaccino anti-Covid inizierà la "prossima settimana". Parlando con le truppe Usa oltre oceano in occasione del Giorno del Ringraziamento, Trump ha precisato che i primi a ricevere il vaccino saranno personale sanitario e anziani.