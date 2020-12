(Afp)

La Francia registra 12.923 nuovi contagi di coronavirus e 216 decessi nelle ultime 24 ore. Il bollettino di ieri riportava 11.221 nuovi casi e 284 morti. In totale sono 54.981 le persone morte in Francia dall'inizio dell'epidemia. Al momento vi sono 26.040 persone ricoverate, di cui 3.283 in rianimazione.