Covid Usa, lockdown per 27 mln di persone in California

(Foto Afp)

I residenti della California meridionale e della San Joaquin Valley in lockdown dopo che la capacità della terapia intensiva nelle due regioni è scesa al di sotto del 15%. Come spiega la Cnn, l'ordine di stare a casa, che mira a ridurre il numero in aumento di ricoveri Covid-19 e riguarda ora circa 27 milioni di persone (ci sono anche gli abitanti di Los Angeles e San Diego), entra in vigore dalla mezzanotte locale di domenica.

Sabato la California ha nuovamente registrato il maggior numero di nuovi casi di coronavirus e ricoveri per in un giorno, segnalando oltre 25.000 nuove infezioni confermate. Più di 10.200 persone sono ricoverate.