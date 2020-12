Recovery, Orban: "Molto vicini a buon accordo"

(Fotogramma/Ipa)

I negoziati sul pacchetto Mff/Stato di diritto/Recovery Plan "oggi saranno importanti: la preparazione è stata abbastanza lunga, con settimane di discussioni. Siamo a un centimetro dal raggiungere un'intesa. Credo che siamo molto, molto vicini a raggiungere un buon accordo per l'unità dell'Ue". Lo dichiara il premier ungherese Viktor Orban, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

"Oggi - continua Orban - combattiamo per l'unità del nostro continente e per una vittoria del buon senso. E' ovvio che, quando le nostre nazioni e milioni di persone si trovano in una situazione di reale bisogno a causa della pandemia e delle sue conseguenze economiche, dobbiamo comportarci in modo ragionevole e trovare un modo per avere approcci realistici, per fornire aiuto a chi ha bisogno e assistenza finanziaria per i Paesi che sono in uno stato di reale necessità", conclude.