Afp

Sono in calo, in Germania, i contagi e i decessi per Covid-19, ma le cifre restano molto alte: nelle ultime 24 ore 28.438 persone sono risultate positive al virus, mentre 496 - contro le 598 del giorno precedente - sono decedute per le conseguenze della malattia. I contagiati nel paese sono stati 1.300.516 dall'inizio della pandemia, i morti 21.466.