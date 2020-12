Covid Spagna, vaccinazioni al via 4-5 gennaio

(Afp)

Le autorità sanitarie spagnole inizieranno il prossimo 4 o 5 gennaio le prime vaccinazioni contro il coronavirus, se l'Agenzia europea per i medicinali darà la sua autorizzazione al vaccino elaborato da Pfizer e BioNTech il 29 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Sanità spagnola Salvador Illa, aggiungendo che ''ci saranno vaccini per tutti e ce ne saranno in abbondanza''. Rassicurando le comunità autonome, Illa ha detto che "la Spagna ha tutte le capacità per poter vaccinare la popolazione con le garanzie necessarie non appena arriveranno le dosi''.