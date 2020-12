Trump agli americani: "Vaccinatevi tutti contro Covid"

(Afp)

"Get those 'shots' everyone!", vaccinatevi tutti!. E' l'invito che Donald Trump rivolge ai suoi 88,6 milioni di follower su Twitter, sottolineando che il record "di tutti i tempi" fatto registrare a Wall Street e il fatto che "il vaccino e la distribuzione del vaccino stanno ottenendo le migliori recensioni".

Il piano di distribuzione e vaccinazione, aggiunge il presidente Usa, "sta procedendo molto bene. Vaccinatevi tutti!". Trump sottolinea inoltre che anche le trattative al Congresso sul nuovo pacchetto di stimolo all'economia stanno andando "bene".