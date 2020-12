Covid Israele, 152mila vaccinati in 24 ore ma è record di contagi da ottobre

(Afp)

Il ministero della Sanità israeliano ha annunciato che in un giorno sono state somministrate 152mila dosi del vaccino contro il coronavirus che portano il totale a quota 650 mila. ''Stiamo andando verso il milione di vaccinati. È così che si sconfigge un'epidemia!'', ha scritto su Twitter il ministro della Sanità Yuli Edelstein.

Allo stesso tempo, però, Times of Israel segnala che nelle ultime 24 ore è stato registrato il numero più alto di nuovi casi dall'inizio di ottobre,è , nonostante da domenica sia entrato in vigore un terzo lockdown in Israele. Con altri 571 positivi registrati dopo la mezzanotte, ora è di 414.447 il totale dei casi di Covid-19 registrati in Israele. Dei 40.929 casi attivi, 609 versano in gravi condizioni.