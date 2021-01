Coronavirus Austria, lockdown prolungato al 24 gennaio

(Afp)

Per il Covid in Austria il lockdown sarà esteso fino al 24 gennaio. E' quanto ha deciso il governo di Vienna, secondo quanto annunciato dal ministero della Sanità, precisando che resteranno chiusi fino a quella data bar, ristoranti e molte attività commerciali, mentre resteranno in vigore le restrizioni all'ingresso nel Paese e chi entra in Austria da zone a rischio dovrà restare in quarantena per dieci giorni. La fine al momento prevista del lockdown era il 18 gennaio.

Il governo stava inoltre valutando la possibilità di permettere a chiunque risultasse negativo al tampone di entrare nei negozi ed in altri luoghi che apriranno prima del 24, ma il piano è stato accantonato su insistenza dell'opposizione, ha detto il ministro della Sanità Rudolf Anschober che ha poi sottolineato come il governo voglia portare a meno di mille il numero dei casi giornalieri, con 100 casi ogni centomila abitanti in sette giorni, contro gli attuali 160.