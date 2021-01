Assalto al Congresso, senatrice e deputata Dem chiedono ricorso 25esimo emendamento

(Foto Afp)

La senatrice democratica di Washington Patty Murray e la deputata democratica della Pennsylvania Madeleine Dean hanno chiesto che si faccia ricorso al 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla carica di presidente degli Stati Uniti prima del 20 gennaio, giorno previsto del giuramento di Joe Biden. ''Il modo più immediato per garantire che il presidente non possa causare ulteriori danni nei prossimi giorni è quello di invocare il 25esimo emendamento e rimuoverlo dall'incarico'', ha scritto Murray su Twitter.

''Spero davvero che sia possibile invocare il 25esimo emendamento'', ha detto la deputata della Pennsylvania alla Cnn, aggiungendo ''se non ora, quando?''. ''Penso che questo presidente abbia dimostrato di essere instabile e inadatto giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno'', ha aggiunto.