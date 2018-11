"Salvini idolo", e il ministro posta il tema del bimbo

Il tema dedicato a Salvini dal piccolo Tancredi (Facebook /Matteo Salvini)

Matteo Salvini, "il mio idolo": parola di Tancredi, bimbo di nove anni di Padova, che ha dedicato al vicepremier e ministro dell'Interno il tema in classe 'Un incontro emozionante'. E' lo stesso vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a postare su Facebook le riflessioni dello scolaro, sottolineando: "Che cosa può darmi più forza ed energia di questo? Grazie Tancredi, l'emozione me l'hai regalata tu".

"Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare. Il mio idolo. Davanti a me - scrive il piccolo Tancredi - c'era Salvini. Era un uomo saggio, simpatico e gentile: il migliore. Allora mi sono messo in fila ad aspettare di fare la foto. Il mio cuore si è riempito di gioia quando Salvini ha fatto passare prima i bambini. Quando toccava me ho preso il telefono di mia mamma e, insieme ai miei fratelli, sono andato a fare la foto. Non ci potevo credere".