Dl sicurezza, Camera vota la fiducia

Foto di repertorio (Fotogramma)

L'aula della Camera voterà oggi la fiducia al Dl sicurezza. Le dichiarazioni di voto sono in programma dalle 15.45, mentre la chiama inizierà alle 17.10. Non è ancora stato deciso, però, quando ci sarà il voto finale, se oggi stesso o domani mattina. Dipenderà dal numero e dai tempi di esame degli ordini del giorno che potranno essere presentati entro le 10.

Come avvenuto 20 giorni fa al Senato, anche alla Camera il governo ha scelto di mettere la fiducia sul dl Sicurezza, i cui termini scadranno il prossimo 3 dicembre. La decisione di porre la questione fiducia sul provvedimento è stata comunicata in Aula dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.

"Da qui fino almeno a mercoledì per me l'ordine del giorno è il decreto sicurezza: o passa questa settimana o salta. Quindi sarò lì, alla Camera, giorno e notte", aveva commentato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.