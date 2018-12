Roma, blitz di Forza nuova a sede Anpi

(Foto dal profilo Facebook di Forza Nuova)

Forza nuova "assedia" la sede nazionale dell'Anpi, definita "simbolo di un potere decennale annidato e velenoso, che con una mano diffonde idee immigrazioniste e anti-nazionali, con l'altra specula sulle spalle degli italiani e li avvelena con l'antifascismo". Uno striscione con su scritto 'Assediare i nemici dell'Italia' è stato affisso questa mattina davanti ai cancelli della sede nazionale dei partigiani. Un gesto provocatorio per dire che Fn "non guarda a falsi sovranisti a braccetto con la peggiore reazione, ma ai Gilet gialli che stanno insegnando agli europei la strada del riscatto". "Forza Nuova Roma non guarda a Salvini, emblema di un sistema liberale in declino, ma alle barricate parigine", ribadisce Fn, che rivendica di aver "'assediato' la sede nazionale dell'Anpi, a pochi metri da dove Salvini comiziava". Il movimento annuncia poi nuovi blitz contro "una serie di 'obiettivi' che rappresentano i nemici della nazione. Massonerie, forze repressive, magistrati sovversivi, mafia nigeriana, gender, redazioni di giornali, capitalismo di rapina e dinastie varie saranno i prossimi nemici da 'assediare'". ''Gli 'eroici' fascisti di Forza Nuova, hanno 'assediato' la sede vuota dell'Anpi Nazionale, affiggendo sul cancello uno striscione fascista e razzista, volgare e ignorante. I Volontari dell'Anpi di Roma, prontamente intervenuti, hanno trovato il grande striscione già rimosso e appoggiato ad un cassonetto dell'immondizia", rende noto la presidente dell'Anpi, Carla Nespolo, in un comunicato. "Ringraziamo gli sconosciuti cittadini, che hanno rimosso lo striscione. Segno del grande consenso popolare di cui godono l'antifascismo e la democrazia. - conclude Nespolo - Se poi se lo fossero levati da soli, sarebbero quello che sono: buffoni. Ora e sempre Resistenza!''.

"Inaccettabile il blitz di Forza Nuova contro la sede nazionale dell'Anpi. Roma è e resterà sempre antifascista", scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi su Twitter. (Giz-Rre/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 08-DIC-18 19:08