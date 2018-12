Renzi debutta in tv

(Facebook /Matteo Renzi)

Matteo Renzi in una nuova veste, quella di presentatore televisivo. Mentre è appena iniziato il percorso congressuale per eleggere il nuovo segretario del Pd, l'ex premier debutta sul piccolo schermo sabato prossimo, alle ore 21.25, su La Nove, con la prima puntata di "Firenze secondo me". "Sarò contro corrente, ma continuo a credere nella bellezza e nella cultura", spiega l'ex segretario del Pd in un post su Facebook. Il format, in quattro prime serate, è stato creato da Renzi per raccontare la bellezza di Firenze, da Palazzo Vecchio agli Uffizi. Ma non solo arte e cultura nel docu-film di Renzi: in tutte le puntate ci sarà qualche riferimento alla politica, alla sua idea di politica.

"Per me è un sogno che si realizza dopo settimane di scrittura e lavoro. Grazie a chi ha reso possibile questo progetto", dice Renzi, che su Facebook posta anche un video "con i primi due minuti, un semplice assaggino" del suo programma.