"Smettila di fare il pagliaccio", Saviano contro Salvini

Fermo da Facebook

Nuovo attacco di Roberto Saviano contro Matteo Salvini. Lo scrittore interviene con un video postato su Facebook sul caso dei migranti della Sea Watch 3 e della Sea Eye per i quali i porti restano chiusi. Saviano si rivolge direttamente al ministro dell'Interno: "Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Apri i porti che, del resto, non è affatto vero siano mai stati chiusi: dal 22 dicembre (sono dati del Viminale) 165 persone sono sbarcate in Italia, 359 in tutto il mese di dicembre. Nessun italiano avrà la vita migliorata se 49 persone continuano a stare in mare".

"I sindaci che stanno aprendo i porti delle città che amministrano - continua - si stanno occupando dei loro cittadini e non semplicemente degli stranieri, perché ogni volta che un diritto viene compromesso e si interviene a difenderlo, ci si sta occupando di tutti, anche dei propri cittadini. L’Europa intera - sottolinea - si sta comportando in maniera vergognosa, ma questa non è una giustificazione per noi, quindi basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! Di questa propaganda disumana, tra una fetta di pane e Nutella e una pizza - conclude Saviano -, non ne possiamo più".