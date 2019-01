Casaleggio: "Reddito risultato storico"

(Fotogramma)

di Ileana Sciarra

Il via libera del governo al reddito di cittadinanza "è un risultato storico non solo per il Movimento 5 stelle, ma per il Paese intero che si mette al passo con l’Europa. Ma mi riempie di orgoglio anche per un altro motivo: è l’esempio che il modello di democrazia partecipativa che proponiamo funziona". Lo dice all'Adnkronos Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau.

"Il reddito di cittadinanza - spiega - nasce anni fa dal pensiero di mio padre che lo vedeva coma una misura imprescindibile in questo periodo di passaggio da un modello economico a un altro". "Grazie a Beppe Grillo e all'impegno di tantissimi attivisti - prosegue - anche attraverso le marce di Perugia e Assisi, il Movimento ha creato le condizioni perché potessimo arrivare in Parlamento e proporlo".

"Oggi - sottolinea - Luigi Di Maio e la squadra di governo, interpreti della volontà di milioni di cittadini che hanno richiesto questa misura attraverso il voto democratico, lo hanno realizzato. Per il bene di tutti".