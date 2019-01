Grillo tira dritto

(Fotogramma/Ipa)

Tira dritto Beppe Grillo, nonostante le polemiche per il pagamento, da parte di viale Mazzini, dei diritti per l’uso di immagini di repertorio per lo show che andrà in onda stasera su Rai2. Su Instagram il comico genovese, che stasera sarà in scena al teatro del Verme di Milano, rilancia l’immagine dello spot Rai per il programma in prima serata, in onda a partire dalle 21.20.

Intanto, tace il suo impresario storico, Marangoni: contattato dall’Adnkronos, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla polemica politica innescata dal compenso di oltre 30mila euro. Grillo però incassa il pieno sostegno di Alessandro di Battista, che ascoltato dall’Adnkronos sulla vicenda taglia corto: "Soltanto dei censori non si rendono conto dell'opportunità per la Rai per prodotti del genere, che utilizzano solo materiali d'archivio. Se fossi Grillo li ringrazierei per la pubblicità".

C'E' GRILLO, PARLA L'AUTORE

Di Battista ha chiesto inoltre, in aperta polemica con il Pd, ai parlamentari grillini di chiedere all'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, i compensi di tutti i giornalisti che lavorano per il gruppo Espresso e che conducono o sono ospiti in programmi Rai. Affermazioni che hanno scatenato l'ira della dem Alessia Morani che chiede a 'Dibba' di dire "quanto ha preso dal 'Fatto quotidiano' per i suoi fantastici reportage dal Sudamerica".