Da pompiere a Mr Bean, online i mille look di Salvini

Da Salvini-pompiere a Salvini Mr Bean a teletubbie. Scatta in rete, sul sito Salvinification, l'iniziativa goliardica con la corsa a vestire il ministro dell'Interno, con abiti diversi ogni giorno. Basta spingere il tasto rosso nella home page del sito e il faccione del ministro indossa abiti nuovi e colorati, 'superando', in rete, lo stereotipo del ministro che si veste 'solo' da poliziotto. Immagini colorate che si compongono dinamicamente sul monitor del pc.

Sulla pagina web l'iniziativa viene presentata da questo spot: "Salvinification. L'abito non fa il monaco, ma il ministro degli Interni. Gira la ruota e scopri quale divisa indosserà oggi il ministro Salvini per 'salvare' il paese". L'idea, in rete dallo scorso 22 gennaio, è firmata da Bob Liuzzo, che sul suo sito personale si definisce un 'pessimo youtuber, junk food guru, bifolco professionista, massimo esperto di branding e graphic design, pessimo viaggiatore, dispensatore di consigli sbagliati'.