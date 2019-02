Csm, condanna disciplinare per Emiliano

(Fotogramma)

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha condannato alla sanzione dell'ammonimento, la più lieve prevista, il governatore della Puglia Michele Emiliano, accusato di avere violato il divieto per le toghe di iscriversi a un partito politico e partecipare alla sua attività, anche se in aspettativa o fuori ruolo, come nel caso di Emiliano. Il collegio ha quindi accolto la richiesta della procura generale della Cassazione.

"Accetto la meno grave delle sanzioni disciplinari previste per i magistrati con serenità e con rinnovata determinazione nello svolgimento del mio incarico di Presidente della Regione Puglia. La sanzione è la più tenue e non ha alcun effetto pratico sull'esercizio delle mie funzioni, ma ciononostante ritengo di non averla meritata'', ha commentato Emiliano, annunciando che valuterà il ricorso contro la sentenza.