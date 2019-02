In costume sulla neve, Calenda sfida Salvini

(Foto dal profilo Twitter di Carlo calenda)

Una foto in costume da bagno per sfidare Salvini che non manca di replicare. "Chi l’ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella) fanno il bagno nell’acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista", scrive Carlo Calenda appena uscito dall'acqua di un laghetto di montagna circondato dalla neve.

Immediata la replica del vicepremier: "Foto in costume va bene, ambientazione tutto sommato ok ma foto troppo da lontano, consiglio primo piano stretto. Consiglierei sguardo sempre in camera con dito indice puntato verso l'osservatore, sempre. Il cigno va bene ma sarebbe meglio se te lo stai mangiando. Voto: 4,5".

La foto di Calenda in costume non ha mancato di provocare più di un 'rimbrotto' da parte dei follower per l'iniziativa. "Ma quale trash. Laghetto di montagna, cigno e fisico scultoreo. Il Made in Italy al suo meglio", replica l'ex ministro a un utente che lo criticava. E a un altro scrive: "Ma come. Io rischio la broncopolmonite per sfidare il capo mondiale dei sovranisti (altro che Salvini) e non apprezzi! Ingrato".