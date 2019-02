Legittima difesa, Salvini attacca presidente Anm

(Fotogramma)

"Sentire il presidente dell'Anm che dice 'non vogliamo che legge sulla legittima difesa si faccia' è di una gravità assoluta. Candidati alle elezioni e fatti eleggere dalla sinistra. Non penso spetti a un magistrato decidere quali leggi bisogna fare... E poi saremmo noi quelli che mettono a rischio la democrazia". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Cagliari commentando le parole del presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci. "Il diritto alla legittima difesa sarà legge entro marzo", rimarca il vicepremier.