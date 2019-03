"Sauditi in cda Scala schiaffo a diritti", il monito da Strasburgo

Foto Adnkronos

L'ipotesi dell'ingresso "dei sauditi nel consiglio d'amministrazione della Scala è uno schiaffo alla Milano dei diritti". Lo dice l’eurodeputato Antonio Panzeri (gruppo S&D), presidente della Commissione Diritti Umani del Parlamento Europeo. "Va bene - prosegue Panzeri - proiettare il teatro verso una internazionalizzazione, e capisco anche la necessità di ottenere fondi, ma non possiamo assolutamente permettere che uno dei simboli più prestigiosi di Milano collabori con chi nel proprio Paese calpesta quotidianamente diritti e libertà". Milano, continua Panzeri, "ha appena ospitato una grande manifestazione contro il razzismo e in favore dei diritti: sarebbe paradossale ora aprire le porte ai sauditi". "Al Parlamento Europeo stiamo facendo tanto per fare pressione contro il governo di Mohammed Bin Salman, auspico che anche il cda e il sovrintendente Alexander Pereira stiano dalla nostra parte e rifiutino l'ipotesi, perché la scelta dei partner non può prescindere dal rispetto della dignità e dei diritti delle persone", conclude Panzeri.