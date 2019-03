Legittima difesa, Salvini: "Domani l'approviamo"

(FOTOGRAMMA)

"Con Di Maio va tutto bene? Sì, sì". Così all'AdnKronos Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sui rapporti con il vicepremier Luigi Di Maio, mentre lascia Montecitorio. "Il vertice sulla Tav - ribadisce - è andato bene, come ho detto prima". Ma "ora devo andare al ministero" dice il ministro dell'Interno, convinto che la legittima difesa "domani la approviamo". Ci sono problemi, ci saranno modifiche? "No, chiudiamo domani" assicura Salvini, lasciando Montecitorio, dove è in corso la discussione sul provvedimento.