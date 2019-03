Berlusconi operato per un'ernia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Piccolo intervento chirurgico oggi all'Ospedale San Raffaele per il presidente Silvio Berlusconi, che è stato sottoposto a una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un'ernia inguinale incarcerata. L’intervento è perfettamente riuscito e le condizioni di salute del presidente Berlusconi sono ottime. Si prevedono un paio di giorni di convalescenza. Lo rendono noto fonti di Forza Italia. Il leader azzurro, a causa dell'operazione, non si recherà in Basilicata secondo il calendario previsto per la chiusura della campagna elettorale. "Ho sentito Silvio Berlusconi e gli ho augurato una buona guarigione - ha detto il vicepremier Matteo Salvini -. Rinvieremo la conferenza stampa prevista per giovedì in Basilicata e la faremo più avanti per festeggiare la vittoria".