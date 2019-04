Conte: "Ascolterò Siri, dopo deciderò"

(Fotogramma)

Il caso Siri sta infiammando il confronto nell'esecutivo tra M5S e Lega, insieme al 'Salva Roma'. Luigi Di Maio chiede l'allontanamento del sottosegretario dal governo mentre Matteo Salvini sottolinea di avere "piena fiducia nella magistratura". "Ora non mi pronuncio" sul caso Siri. "La mia posizione è innanzitutto ascoltare e chiederò al sottosegretario di condividere la posizione finale", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con la stampa, aggiungendo che "la posizione dei Cinque stelle su Siri è legittima. Anche su Marcello De Vito hanno assunto posizioni drastiche e io stesso ho dichiarato che, pur nel rispetto dell'innocenza, quella posizione era legittima".

"Incontrerò Siri, lo guarderò negli occhi e poi ovviamente ci sarà una valutazione e chiederò a lui di condividere la decisione finale. Ora non parlo perché non mi sembrerebbe corretto assumere una decisione, qualunque essa sia, senza aver parlato con il diretto interessato" ha chiarito il premier. "Prenderò la mia decisione - ha spiegato - tenendo conto del principio di innocenza a cui come giurista sono molto sensibile. Tuttavia preciso che nel campo politica conta ed esiste anche un principio di etica pubblica. E l'etica pubblica impone anche di fare una valutazione a caldo, su quelle che sono le ipotesi accusatorie. Confrontarsi, verificarle, e se nel caso, non aspettare la sentenza che passi in giudicato. Chiaro?". "In questo momento - ha precisato - non sono né per le dimissioni, né contro e il sottosegretario ha tutto il diritto di non essere infangato, di non essere disonorato". A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio sentirà telefonicamente il sottosegretario Siri prima della partenza per la Cina. E l'incontro tra Conte e Siri si terrà al rientro del premier in Italia.

Oggi Luigi Di Maio è nuovamente intervenuto sul caso Siri arrivando a Taranto. "Io e Salvini abbiamo fatto grandi cose insieme in questi mesi e abbiamo improntato questo governo su un rapporto di fiducia. Ora stiamo chiedendo un ulteriore atto di fiducia - ha detto Di Maio - Se la Lega non c'entra niente con queste accuse che vengono fatte a Siri, dimostri la propria estraneità ai fatti, allontanando Siri dal governo perché altrimenti io comincio a preoccuparmi a vedere Salvini e la Lega difendere a spada tratta Siri".

Matteo Salvini da parte sua, a chi gli chiedeva se avesse ricevuto una richiesta di dimissioni per il sottosegretario della Lega da parte del premier, ha risposto con un secco "no". "Abbiamo piena fiducia nella magistratura perché lavori bene e serenamente" le parole del leader leghista. Che ha anche avvertito: "Si sciacqui la bocca chi parlando mette in relazione Lega e mafia".