Di Maio a Salvini: "Rimpatri il prima possibile"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Non sono il ministro dell'Interno ma gli sto ricordando che bisogna fare i rimpatri perché è stato promesso e dobbiamo farlo". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio nel corso del suo intervento a Perugia. "Dobbiamo affrontare il tema immigrazione con più attenzione - dice -. In questi giorni stiamo chiedendo all'Europa di rispettare il sistema di redistribuzione dei migranti. E' bello fare gli europeisti con le frontiere italiane come è bello fare i sovranisti con le frontiere italiane".

L'EUROPA - "In Europa faremo un gruppo parlamentare con senza destra e senza sinistra" dice Di Maio, annunciando che "domenica" andrà "in Polonia". Non ha neanche senso, aggiunge, "fare le alleanze come fa la Lega con quei partiti che dicono all'Italia che i migranti se li deve tenere o che deve fare austerity. Noi vogliamo lavorare con delle forze politiche a livello europeo per lavorare per l'Italia".

PRIMA DELL'ESTATE - "Entro l'estate ci sono due leggi da fare" annuncia Di Maio. "La prima è il salario minimo orario e la seconda, prendendo i soldi che avanzeranno dal reddito di cittadinanza, perché avanzeranno, faremo un provvedimento per sostenere le famiglie che fanno figli, un sistema simile a quello francese per aiutare le famiglie".