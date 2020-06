Busta con proiettile per Salvini

(Afp)

Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata al ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini è stata intercettata al centro di smistamento Postale di Roma, a piazzale Ostiense, ed è stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione.

"Non mi fanno paura e non mi fermo - ha commentato il ministro Salvini - Più che da una politica spesso ipocrita, confido nella solidarietà di milioni di italiani perbene che si esprimeranno con il voto di domenica". Poi è tornato sulla vicenda da Gioia del Colle, nel Barese: "Se pensano di spaventarmi hanno trovato l'uomo sbagliato". A esprimere solidarietà al vicepremier e ministro dell'Interno Salvini è il presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Esprimo vicinanza" ha detto "e ferma condanna per il vile gesto intimidatorio di cui è stato fatto oggetto. Un atto grave sul quale è necessario che venga fatta piena luce".