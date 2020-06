Di Battista a Di Maio: "Ti chiedo scusa"

(Fotogramma)

"Proponente anziché lamentarvi". Alessandro Di Battista 'striglia' gli eletti riuniti in assemblea congiunta M5S. L'ex parlamentare parla anche della necessità di "pensare ad una riorganizzazione movimentista" e si rivolge al capo politico: "Luigi ti chiedo scusa per non aver fatto abbastanza in questi mesi per aiutarti". Di Battista esprime il suo sostegno nei confronti di Di Maio e si dice "convinto che ritorneremo in alto".