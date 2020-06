(Foto Fotogramma)

Enrico Rossi torna nel Pd. Il presidente della Regione Toscana ha chiesto l'iscrizione e prenderà la tessera sabato prossimo recandosi nella sezione 'Stazione-San Lorenzo' di Firenze. Lo ha annunciato lo stesso governatore. Rossi rientra nel Pd dopo aver chiuso nelle scorse settimane con l'esperienza di Articolo 1 - Mpd.

"Ho telefonato al segretario della sezione Pd 'Stazione-San Lorenzo' di Firenze, Tommaso Cocchi, per chiedergli l'iscrizione al Partito Democratico. Lo farò sabato prossimo - ha scritto Rossi in un post sul suo profilo Facebook - Lo faccio per dare una mano a Zingaretti e perché, come riconosce anche Calenda, dentro al Pd, insieme ad un'area liberal-democratica deve vivere un'area che si richiama al socialismo democratico e alla storia della sinistra italiana".