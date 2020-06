Lega: "Rai spieghi criteri nomine"

(Fotogramma/Ipa)

Nuova interrogazione della Lega alla Rai depositata questo pomeriggio in Commissione di Vigilanza. Stavolta il Carroccio chiede conto a Viale Mazzini non solo dei criteri che hanno ispirato le ultime nomine di governance della Rai, ma anche le ragioni che hanno portato alla rimozione di Fabrizio Ferragni da capo della direzione Relazioni Istituzionali.

"Considerato che - da quanto si apprende da fonti di stampa - nelle scorse settimane l'Amministratore delegato della Rai - si legge nel testo dell'interrogazione - ha effettuato delle nomine relative a settori strategici per la governance della Società Concessionaria; considerato altresì che un giornalista professionista ed esperto come Fabrizio Ferragni è stato rimosso dall'incarico; alla Società Concessionaria si chiede di conoscere: un elenco dettagliato delle nomine effettuate; quali sono i criteri discretivi cui è stata informata la scelta per ogni settore; quanti e quali candidati per le varie posizioni sono stati valutati; quali sono i motivi che hanno portato alla rimozione di Fabrizio Ferragni dal suo incarico".