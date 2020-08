'Onorevole' medaglietta (d'oro) per deputati a 315 euro

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Una medaglietta d'oro con il proprio nome, come gadget ricordo della XVIII legislatura per ogni deputato. Una sorta di souvenir di Montecitorio per gli anni (quelli che saranno) trascorsi sui banchi dell'emiciclo. I questori della Camera, a quanto si apprende, hanno inviato in queste ore una email a tutti i parlamentari per chiedere chi è interessato ad acquistare, al costo di 315 euro, una "medaglietta parlamentare nominativa in oro, commemorativa della partecipazione alla legislatura". L'onorevole interessato, scrivono i questori, dovrà firmare un modulo, che vale come sorta di 'impegnativa', così formulato: ''Il/La sottoscritto/a è consapevole che gli oneri della realizzazione sono integralmente a proprio carico e dichiara che provvederà al pagamento di quanto indicato nel preventivo di spesa prima della realizzazione della medaglietta".